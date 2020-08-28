Найпотужніший за останні 160 років ураган обрушився на американський штат Луїзіана

Найбільше від навали урагану "Лаура" напередодні, 27 серпня, постраждала південно-західна частина штату, передає Politeka.net з посиланням на іноЗМІ.

За інформацією журналістів, першим удар на себе прийняло місто Кемерон в штаті Луїзіана – швидкість вітру досягала 240 кілометрів на годину. Востаннє стихія такої потужності обрушувалася на штат в 1856 році.

Ураган, якому присвоєна четверта категорія, приніс і шторм. Так, рівень води в Мексиканській затоці різко піднявся. За прогнозами метеорологів, він може вирости до шести метрів.

Раніше штормове попередження оголосили для жителів гирла річки Міссісіпі і прибережних районів двох штатів. Також влада Техасу і Луїзіани наказала 585 тисячам місцевих жителів евакуюватися.

Стихія пошкодила близько півмільйона будинків і знеструмила їх. Ураган також спровокував пожежу на місцевому хімічному заводі.

Не обійшлося і без жертв. На ранок наступного дня стало відомо про шістьох загиблих у віці від 14 до 68 років. Двоє людей загинули в окрузі Калкасьє, по одній людині в округах Джексон, Аллен, Вернон і Акадія.

Очевидці публікують в соцмережах кадри розгулу урагану, а також його наслідки: затоплені вулиці і зруйновані дощенту будівлі.

Terrible damage to homes in Hackberry, LA from #HurricaneLaura pic.twitter.com/7wULrPBQVy — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020

Журналісти вже порівняли "Лауру" з ураганом "Катріна", який в 2005 році викликав в Луїзіані масштабну повінь. Тоді йому була присвоєна п'ята категорія в той момент, коли він був над Мексиканською затокою, проте в момент удару по території штату його потужність знизилася до третього рівня.

До свого прибуття в США ураган "Лаура" пройшов через Домініканську республіку, Кубу, Пуерто-Ріко, Гаїті. Там в результаті стихійного лиха кілька людей загинули.

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