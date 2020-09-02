В лабораторії німецької армії заявили, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути "Новачок"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Кабміну ФРН.
Так, лабораторія Бундесверу (армії Німеччини) знайшла в організмі російського опозиційного політика, якого евакуювали до Німеччини після отруєння, сліди отрути з групи "Новачок".
Зокрема, про те, що лабораторія Бундесверу (Збройних сил Федеративної Республіки Німеччина, - ред.) знайшла в організмі російського опозиціонера Олексія Навального Навального сліди отрути з групи "Новачок", заявили в німецькому уряді.
Наразі є інформація, що МЗС Німеччини буде викликати російського посла для розмови на тлі отриманої інформації щодо отруєння Навального. Також Берлін має намір проінформувати ЄС і НАТО про отримані дані.
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"Кейс з комою Навального починає набирати обертів прямо в ці хвилини", - йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що реакція Кремля на дані новини була надшвидкою - зокрема, в РФ заперечують, що отримали інформацію про отруєння Навального.
"Берлін не проінформував Москву про свої висновки про "отруєння" Навального "Новачком", у Росії немає таких даних", - заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Нагадаємо, однокурсник Путіна розповів, за що скоєно замах на Навального.
Як повідомляла Politeka, усунення Навального планувалося давно, в РФ розкрили деталі.