Пєсков каже, що Берлін ні про що не інформував Росію

В лабораторії німецької армії заявили, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути "Новачок"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Кабміну ФРН.

Так, лабораторія Бундесверу (армії Німеччини) знайшла в організмі російського опозиційного політика, якого евакуювали до Німеччини після отруєння, сліди отрути з групи "Новачок".

Зокрема, про те, що лабораторія Бундесверу (Збройних сил Федеративної Республіки Німеччина, - ред.) знайшла в організмі російського опозиціонера Олексія Навального Навального сліди отрути з групи "Новачок", заявили в німецькому уряді.

Наразі є інформація, що МЗС Німеччини буде викликати російського посла для розмови на тлі отриманої інформації щодо отруєння Навального. Також Берлін має намір проінформувати ЄС і НАТО про отримані дані.

"Кейс з комою Навального починає набирати обертів прямо в ці хвилини", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що реакція Кремля на дані новини була надшвидкою - зокрема, в РФ заперечують, що отримали інформацію про отруєння Навального.

"Берлін не проінформував Москву про свої висновки про "отруєння" Навального "Новачком", у Росії немає таких даних", - заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, однокурсник Путіна розповів, за що скоєно замах на Навального.

Як повідомляла Politeka, усунення Навального планувалося давно, в РФ розкрили деталі.