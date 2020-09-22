Російський режисер Микита Михалков зробив дивну заяву про протести в Білорусі

Зокрема, він засумнівався в масштабах акцій протестів в Білорусі і заявив, що на фотографії штучно додавали людей, використовуючи комп'ютерну графіку.

Таку думку він висловив в ефірі своєї авторської програми "БесогонTV".

На відео Михалков показав знімки з мітингів і звернув увагу на нібито просвіти між людьми, пояснивши їх "домальовуванням за допомогою комп'ютерної графіки".

"Це я вам кажу як професіонал, ви можете мені повірити. Подивіться на фотографію, яке море людей. Тепер зверніть увагу на просвіт у першому ряді, між один одним і між ногами. Не може бути, щоб там була така кількість людей та давала б такий просвіт. Там повинно бути все забито другим, третім, п'ятим поруч внизу. Це чиста абсолютно комп'ютерна графіка",- заявив він.

Міхалков також додав, що не вірить в результати голосування, згідно з якими Олександр Лукашенко, який займає посаду білоруського президента з 1994 року, отримав 80% голосів на виборах.

"А навіщо ну вже така фальш? Щоб показати, що за тебе голосує більше, ніж за президента Росії на 1%?"- запитав режисер.

Також раніше повідомлялося, що Микита Міхалков зробив скандальну заяву про Крим. Так, він заявив, що аннексований Крим "заслужив вважатися Росією споконвіку".

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