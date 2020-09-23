Президент РФ Володимир Путін заявив, що Олексій Навальний міг сам прийняти "новачок"

Таке дивне допущення зробив російський лідер у телефонній розмові з французьким колегою Еммануелем Макроном, передає видання Le Monde.

В ході розмови між президентами, Путін висловив упевненість в тому, що Олексій Навальний міг свідомо прийняти "новачок", оскільки виготовити цю речовину "не так складно, як здається". 

Володимир Путін

За даними видання, Еммануель Макрон не повірив своєму російському колезі.

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Українці також не обійшли стороною цю новину. У мережі вони також засумнівалися в правдивості слів Володимира Путіна.

"Невже весь світ вірить цим словам Путіна?", "Звичайно сам", "а німці можуть повірити", "на злодієві шапка горить", " а є люди, які ще вірять Путіну?"

Нагадаємо, Олексія Навального госпіталізовано на швидкій допомозі в Омську після екстреної посадки літака, яким він повертався до Москви з Томська.

Пізніше, його доставили з РФ в німецьку лікарню "Шаріте", де він провів більше місяця. 23 вересня його стан визнали задовільним для виписки.

 