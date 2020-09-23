Президент РФ Володимир Путін заявив, що Олексій Навальний міг сам прийняти "новачок"

Таке дивне допущення зробив російський лідер у телефонній розмові з французьким колегою Еммануелем Макроном, передає видання Le Monde.



В ході розмови між президентами, Путін висловив упевненість в тому, що Олексій Навальний міг свідомо прийняти "новачок", оскільки виготовити цю речовину "не так складно, як здається".



За даними видання, Еммануель Макрон не повірив своєму російському колезі.

Українці також не обійшли стороною цю новину. У мережі вони також засумнівалися в правдивості слів Володимира Путіна.

"Невже весь світ вірить цим словам Путіна?", "Звичайно сам", "а німці можуть повірити", "на злодієві шапка горить", " а є люди, які ще вірять Путіну?"

Нагадаємо, Олексія Навального госпіталізовано на швидкій допомозі в Омську після екстреної посадки літака, яким він повертався до Москви з Томська.





Пізніше, його доставили з РФ в німецьку лікарню "Шаріте", де він провів більше місяця. 23 вересня його стан визнали задовільним для виписки.