Президент РФ Володимир Путін заявив, що Олексій Навальний міг сам прийняти "новачок"
Таке дивне допущення зробив російський лідер у телефонній розмові з французьким колегою Еммануелем Макроном, передає видання Le Monde.
В ході розмови між президентами, Путін висловив упевненість в тому, що Олексій Навальний міг свідомо прийняти "новачок", оскільки виготовити цю речовину "не так складно, як здається".
За даними видання, Еммануель Макрон не повірив своєму російському колезі.
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Українці також не обійшли стороною цю новину. У мережі вони також засумнівалися в правдивості слів Володимира Путіна.
"Невже весь світ вірить цим словам Путіна?", "Звичайно сам", "а німці можуть повірити", "на злодієві шапка горить", " а є люди, які ще вірять Путіну?"
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