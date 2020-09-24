Прибиральниця перемогла на місцевих виборах в Росії, хоча була підставним кандидатом

Як повідомляє Politeka.net, у Марини Удгодської немає ніякого політичного досвіду, незважаючи на це, жителі Костромської області вибрали її на заміну колишньому главі Повалихинського сільського поселення. Новоявлена жінка-політик розповіла виданню "Підйом" подробиці цієї історії.

Як заявила Марина, вона п'ять років працювала в місцевій адміністрації, проте не знає навіть кількість місцевих жителів. Перемога на виборах стала для неї несподіванкою - голова поселення Микола Локтєв попросив її стати другим кандидатом, адже більше ніхто не захотів балотуватися. У підсумку більшість виборців проголосували за Удгодську.

"Я ж не сама висувалася. Мене попросив Локтєв Микола Сергійович. Просто не було людини і я як би йшла підставним. Допомогти хотіла", - зізналася росіянка. - "Я ж не думала, що за мене проголосують, не очікувала такого повороту. Я взагалі нічого не робила".

Марина вступає на посаду голови адміністрації 1 жовтня, а до цього продовжить працювати прибиральницею. За словами жінки, вона знаходиться в розгубленості, абсолютно не готова до нового посту і навіть планує від нього відмовитися:

"Взагалі без поняття, що в обов'язки входитиме... Треба вступити на посаду, а потім повноваження треба якось згорнути. Це ж важко: я з документами жодного разу ділов-то не мала".

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