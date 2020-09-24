Президент Росії Володимир Путін відкрито натякав, що вся Європа замерзне без російського газу

23 вересня президент Росії провів зустріч з членами Ради Федерації. Там він натякнув, що Європа замерзне без російського газу. Про зустріч йдеться на офіційному сайті Кремля.

Путін обговорив у розмові з сенаторами скорочення поставок російського газу в Європу та проблемы з Північним потоком-2.

Він зазначив, що європейці нібито "серйозним чином ускладнюють собі завдання", відмовляючись від співпраці з "Газпромом". Він нагадав, як 10 років тому в Берліні вже загрожував європейцям наслідками відмови від російського газу.

"Атомну енергетику ви закриваєте, газ у нас купувати не хочете. Чим будете топити? Дровами? Ну і дров у вас немає. В Сибір треба їхати!"- зазначив президент РФ.

Він тут же уточнив, що його заява нібито є "жартом". Путін закликав європейців сісти з Москвою за стіл переговорів для вирішення проблеми.

Також раніше повідомлялося, що влада Польщі запропонувала Німеччині замінити російський "Північний потік-2" на газопровід Baltic Pipe, який з'єднає Норвегію і Центральну Європу до 2022 року.

При цьому Варшава підкреслила важливість європейської солідарності в цьому питанні. У разі виникнення необхідності з боку Німеччини Польща готова надати свою інфраструктуру для забезпечення її газом.



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