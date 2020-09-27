Бойові дії розгорілися на кордоні Азербайджану і Вірменії. Ситуація в регіоні різко загострилася

Вранці в неділю, 27 вересня, стало відомо, що на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі поновилися військові дії. Так, Міноборони Азербайджану повідомило, що близько 06:00 збройні сили Вірменії обстріляли позиції Азербайджанських сил по всій лінії фронту. Обстріли велися з великокаліберної зброї.

В Азербайджані підкреслили, що в результаті обстрілів є загиблі і поранені серед мирного населення.

Пізніше представники Азербайджану оголосили про початок контрнаступу по всій лінії фронту.

У свою чергу, прем'єр-міністр Вірменії звинуватив Азербайджан в авіаційній і артилерійській атаці.

Відомо, що загиблі та поранені серед цивільного населення є з обох сторін. Також обидві сторони повідомляють про підбиту і знищену техніку противника.

Прес-секретар глави невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки Ваграм Погосян заявив, що в регіоні поранені десятки місцевих жителів, а в Мартунинському районі загинули жінка і дитина.

У свою чергу, міністр оборони Азербайджану заявив, що країна в результаті контрнаступу звільнила від окупації сім сіл.

У невизнаному Нагірному Карабасі і Вірменії вирішили ввести воєнний стан. Була також оголошена загальна мобілізація осіб старше 18.

Зазначимо, що повномасштабні бойові дії в Нагірному Карабасі вперше почалися ще в 1987 році і виникли на тлі етнічного конфлікту між вірменами і азербайджанцями. Тоді сутички тривали до 1994 року. Відтоді територія на кордоні Вірменії та Азербайджану контролюється невизнаною Нагірно-Карабахською Республікою.

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