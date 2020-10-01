Між Вірменією та Азербайджаном набирають обертів військові дії в невизнаній республіці Нагірний Карабах

Зокрема, Збройні сили Азербайджану знищили зенітний ракетний комплекс "С-300" Вірменії в районі бойових дій в Нагірному Карабасі.

Про це Міністерство оборони країни повідомило на сторінці відомства у Facebook.

Зазначається, що удар безпілотного літального апарату було завдано на території Шушикенд-Ходжалинського регіону.

Інцидент з ліквідацією російського ЗРК "С-300", який стояв на балансі Вірменських сил, стався в нічний час доби. На оприлюднених кадрах в Youtube можна побачити момент захоплення цілі оператором безпілотного літального апарату.

Далі ракета БПЛА влучила точно в ціль. На думку військових експертів, система ППО Вірменії не справляється зі своїми завданнями, і безпілотна Авіація Азербайджану домінує в повітрі та йде до перемоги, підриваючи щодня бронетехніку, а також живу силу ворога на позиціях.

Також раніше повідомлялося, що у Міноборони Азербайджану повідомили про знищення декількох танків "Т-72" в Нагірному Карабасі, опублікувавши відео на підтвердження.

Для цього використовувалися дрони-камікадзе Sky Striker, куплені Азербайджаном у Ізраїлю.

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