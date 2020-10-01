Навряд чи Кремль хоче, щоб їх знову пошарпали

Конфлікт в Нагірному Карабасі між Азербайджаном і Вірменією розгорівся з новою силою, а Росія зіткнулася з новим противником

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав український політичний діяч Борислав Береза.

При цьому політик підкреслив, що Україна в даному випадку вже не зможе пройти «між крапельками», і українському керівництву доведеться визначатися зі своєю політикою.

Береза нагадав, що союзником Росії є Вірменія. Однак навіть це тут не головне, оскільки все набагато складніше. Не варто забувати, що в підписаній Володимиром Зеленським нової стратегії нацбезпеки Азербайджан знаходиться в списку стратегічних партнерів України. Це накладає на нашу країну певні зобов'язання.

Причому, якщо їх не виконувати, то можна зіткнутися і з аналогічним ставленням до себе з боку наших стратегічних партнерів на Заході.

Разом з тим він зазначив, що окремої уваги заслуговує ще один момент.

«Росія вперше зіткнулася на пострадянському просторі з рівним собі, а може і переважаючим Кремль, опонентом. Йдеться, як нескладно здогадатися, про Туреччину. Турецькі війська вже встигли неабияк пошарпати росіян у Лівії. Навряд чи Кремль хоче повторення цієї трепки ще й на Кавказі», - написав Береза в соцмережі.

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