Російські офіцери прибудуть в Киргизстан найближчим часом

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з інформацією, причиною цьому стали проблеми зі зв'язком на військовій базі "Кант".

"Досі військовослужбовці авіабази користувалися ресурсами місцевої влади для організації зв'язку. У зв'язку з останніми подіями виникла необхідність створення незалежного каналу", - йдеться в повідомленні.

У виданні також уточнили, що на авіабазі введено особливий порядок служби і посилилася Охорона.

Відзначимо, що на аеродромі біля міста Кант дислокована 999-а Авіабаза РФ, що входить до складу 14 армії ВПС і ППО. Тут проходять службу 500 російських офіцерів і прапорщиків, військовослужбовців за контрактом. Крім того, тут базується авіатехніка: штурмовики Су-25, вертольоти Мі-8.

Нагадаємо, після оголошення підсумків голосування на виборах в Киргизстані на вулиці Бішкека вийшли протестувальники. Вони пішли на штурм будівлі Білого дому.

Протестувальники зажадали провести повторні вибори і захопили будівлю парламенту, а акції протесту почалися по всій країні.



Крім того, ми повідомляли, що 27 вересня ситуація загострилася і в Нагірному Карабасі, на спірній території йдуть активні бойові зіткнення. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Обидві сторони повідомляють про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення.

Нагадаємо експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабасі відіб'ється на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, Туреччина і Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.

Також Politeka писала, що Кремль зіткнувся з потужним противником в Карабасі, названа головна небезпека.