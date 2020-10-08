У Росії виступили з дивною пропозицією, яка стосується президента РФ Володимира Путіна

Зокрема, член "Єдиної Росії" Ернест Макаренко закликав створити династію імені глави РФ Володимира Путіна. Крім того, він закликав усіх об'єднатися і підписати петицію-документ до Путіна про заснування в Росії монархічного ладу.

З такою пропозицією він звернувся на своїй сторінці в мережі Twitter.

"Монархія під управлінням Путіна – це наша історична можливість і ми не можемо її упустити. Якщо Путін стане нашим царем, то ми остаточно знайдемо повноцінну стабільність і зможемо довгостроково вибудовувати імперські плани. Як було б чудово знову побачити Росію в імперських кордонах!"- заявив"єдинорос".

За його словами, Путін нібито "дозволив Росії вийти на якісно новий рівень" і стати "ядерною наддержавою, яку боятися в усьому світі".

Також раніше повідомлялося, що президента РФ Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру.

Заявку на номінацію Путіна направив російський письменник Сергій Комков. Зазначимо, що Путіна вже не вперше висувають на здобуття Нобелівської премії миру. У 2013 році британський лорд Пітер Траскотт побачив величезну роль Володимира Путіна у справі врегулювання сирійського збройного конфлікту.

Нагадаємо, Польща вдарила по "величі" РФ в день народження Путіна.

Як писала Politeka, Лукашенко та Путін готують відповідь Європі на санкції проти Білорусі.

Також Politeka повідомляла, що Путін не відмовився від планів створення Союзної держави, обравши нову ціль.