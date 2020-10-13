​У російській Думі погрожують Туреччині війною і захопленням Стамбула

Зокрема, про це заявив депутат російської Думи і глава ЛДПР Володимир Жириновський в прямому ефірі пропагандистського ток-шоу Володимира Соловйова.

Він стверджує, що Росія може піти на відкриту війну проти Туреччини з окупацією Стамбула і перейменування його в Константинополь, пише Replyua.

Жириновський обіцяє Туреччині і всім ворогам Росії другу Куликовську битву на півдні: при цьому турецькій владі російський депутат погрожує повною втратою державності.

«Коли ми всім дамо по морді: і персам, і туркам, і всім іншим. Щоб всі забралися звідти і ніхто більше на Кавказ не рипався», - заявив політик.



Примітно, що скандальний Жириновський також обіцяє ліквідувати державність і армію Туреччини і після захоплення російськими військами Стамбула, а потім перейменувати його в Константинополь, а російську мову зробити там другою державною.

Також раніше повідомлялося, що одіозний російський політик Володимир Жириновський закликав приєднати до РФ Україну, Білорусь, Вірменію та Азербайджан. Таку пропагандистську заяву політик зробив в ефірі радіо Комсомольська правда.

Жириновський заявляє, що таким чином країни нібито повернуться туди, де вони належать - "додому".

Нагадаємо, що Жириновський розмріявся почути російську мову в усьому світі.

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