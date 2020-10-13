​У російській Думі погрожують Туреччині війною і захопленням Стамбула

Зокрема, про це заявив депутат російської Думи і глава ЛДПР Володимир Жириновський в прямому ефірі пропагандистського ток-шоу Володимира Соловйова.

Він стверджує, що Росія може піти на відкриту війну проти Туреччини з окупацією Стамбула і перейменування його в Константинополь, пише Replyua.

Владимир Жириновский

Жириновський обіцяє Туреччині і всім ворогам Росії другу Куликовську битву на півдні: при цьому турецькій владі російський депутат погрожує повною втратою державності.

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«Коли ми всім дамо по морді: і персам, і туркам, і всім іншим. Щоб всі забралися звідти і ніхто більше на Кавказ не рипався», - заявив політик.

Примітно, що скандальний Жириновський також обіцяє ліквідувати державність і армію Туреччини і після захоплення російськими військами Стамбула, а потім перейменувати його в Константинополь, а російську мову зробити там другою державною.

донбас, війна, бойовик

Також раніше повідомлялося, що одіозний російський політик Володимир Жириновський закликав приєднати до РФ Україну, Білорусь, Вірменію та Азербайджан. Таку пропагандистську заяву політик зробив в ефірі радіо Комсомольська правда.

Жириновський заявляє, що таким чином країни нібито повернуться туди, де вони належать - "додому".

Нагадаємо, що Жириновський розмріявся почути російську мову в усьому світі.

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних усіх бід Росії в Україні і поплатився.

Також Politeka писала, Жириновський розлютився через нові ракети США і пригрозив заходами.