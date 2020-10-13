Азербайджан завдав ракетного удару по великому скупченню військових Вірменії в Нагірному Карабасі

За даними видання "Диалог.ua", серед можливих жертв опинилися близько 20 Вірменських військовослужбовців, які були прямо в епіцентрі вибуху

Запис вівся з пункту управління безпілотного літального апарату на камеру мобільного телефону.





Зазначимо, що о 12:00 10 жовтня в Карабасі відповідно до домовленостей, досягнутих раніше, набув чинності режим припинення вогню. Незабаром Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в його порушенні.

Нагадаємо, історик і юрист Дмитро Снєгирьов висловив упевненість, що Російська Федерація намагається використовувати загострення конфлікту в Нагірному Карабасі для усунення незручного режиму Пашиняна у Вірменії.

Одночасно Кремль спробує перенести переговори щодо врегулювання конфліктів в Карабасі і на Донбасі з Мінська в Ялту.

Ситуація в Нагірному Карабасі різко загострилася 27 вересня. Азербайджан повідомив, що вірменські сили обстріляли його позиції і населені пункти на лінії розмежування, і оголосив про контрнаступ. Вірменія в свою чергу звинуватила азербайджанських військових у нападі на Арцах.

Нагадаємо, експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабасі відіб'ється на Донбасі.

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