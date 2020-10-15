Росіяни розкритикували президента РФ Володимира Путіна за його рішення про скасування частини санкцій проти України
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Твіттер російського журналіста Дмитра Смирнова.
Так, в соціальних мережах жителі РФ піддали різкій критиці главу Кремля Володимира Путіна за його рішення скасувати частина антиукраїнських санкцій.
Відео з заявою Путіна про початок зняття санкцій з трьох українських компаній розмістив на своїй сторінці в соцмережі Twitter кремлівських журналіст Дмитро Смирнов.
Однак в коментарях росіяни обурилися таким кроком лідера країниа-агресора, оскільки продовжують вважати Україну ворожою державою.
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"Ми готові до відновлення повноформатної взаємодії з українськими партнерами. Давайте будемо вважати, що це перший крок і жест доброї волі з нашого боку", - заявив Путін і відкрив таким чином доступ на російський ринок трьом українським компаніям.
Росіяни сприйняли таку заяву дуже критично, вимагаючи подачу води до Криму і лояльності Українина адресу Москви.
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