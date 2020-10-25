У Білорусі киплять протести проти Олександра Лукашенка, силовики пішли на нові звірства проти населення
25 жовтня закінчується термін "народного ультиматуму", який один з лідерів опозиції Світлана Тихановська пред'явила білоруській владі. Вимоги "народного ультиматуму" включають оголошення Лукашенка про відхід у відставку, припинення насильства на вулицях і звільнення всіх політв'язнів. В іншому випадку "вся країна мирно вийде на вулиці" і 26 жовтня "почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах".
У Мінську проходить недільний протестний марш.
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На акції протесту вийшли і в інших містах.
Правозахисний центр "Весна" повідомив про затримання учасників акцій у Мінську, Бресті, Гомелі, Гродно, Ліді, Пінську та Речиці. За останніми даними, кількість затриманих становить 97 осіб.
В ході акції протесту в Ліді (Гродненська область, поблизу кордону з Литвою) міліція застосувала сльозогінний газ.
У Мінську чути вибухи звукошумових гранат, передав портал Tut.by. Газета "Наша нива" повідомляє, що мінімум одна людина поранена осколком світлошумової гранати. Ще кілька скаржаться на дзвін у вухах і головний біль. У міліції Мінська підтвердили, що застосували спецзасоби для "припинення протиправних дій протестувальників".
Зазначається, що від вибухів у будинках вибило шибки. Повідомляється як мінімум про кількох постраждалих.
"Прямо під вікнами 7 пологового будинку стріляють. Це Вікна реанімації для породіль з серцевими захворюваннями. І новонароджені там", - пишуть у соцмережах.
На Нововиленській граната вибухнула прямо біля ніг дівчини.
При розгоні акції силовики стріляли гумовими кулями по людях.
Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.
Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.