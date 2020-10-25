У Білорусі киплять протести проти Олександра Лукашенка, силовики пішли на нові звірства проти населення

25 жовтня закінчується термін "народного ультиматуму", який один з лідерів опозиції Світлана Тихановська пред'явила білоруській владі. Вимоги "народного ультиматуму" включають оголошення Лукашенка про відхід у відставку, припинення насильства на вулицях і звільнення всіх політв'язнів. В іншому випадку "вся країна мирно вийде на вулиці" і 26 жовтня "почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах".

У Мінську проходить недільний протестний марш.

В Минске многотысячная колонна протестующих, выкрикивая разные лозунги, подходит к стеле. pic.twitter.com/rJzb2JfBCS — TUT.BY (@tutby) October 25, 2020

На акції протесту вийшли і в інших містах.

Так колонна людей выглядела на улице Орловской.



Люди скандируют «Забастовка!» pic.twitter.com/MssU6mU3rX — TUT.BY (@tutby) October 25, 2020

Правозахисний центр "Весна" повідомив про затримання учасників акцій у Мінську, Бресті, Гомелі, Гродно, Ліді, Пінську та Речиці. За останніми даними, кількість затриманих становить 97 осіб.

В ході акції протесту в Ліді (Гродненська область, поблизу кордону з Литвою) міліція застосувала сльозогінний газ.

У Мінську чути вибухи звукошумових гранат, передав портал Tut.by. Газета "Наша нива" повідомляє, що мінімум одна людина поранена осколком світлошумової гранати. Ще кілька скаржаться на дзвін у вухах і головний біль. У міліції Мінська підтвердили, що застосували спецзасоби для "припинення протиправних дій протестувальників".

Зазначається, що від вибухів у будинках вибило шибки. Повідомляється як мінімум про кількох постраждалих.

"Прямо під вікнами 7 пологового будинку стріляють. Це Вікна реанімації для породіль з серцевими захворюваннями. І новонароджені там", - пишуть у соцмережах.

На Орловской многочисленные взрывы. Люди бегут врассыпную по дворам.



Одна из светошумовых взорвалась прямо под окнами жилого дома. pic.twitter.com/bGD5P0Cwu1 — TUT.BY (@tutby) October 25, 2020

На Нововиленській граната вибухнула прямо біля ніг дівчини.

При розгоні акції силовики стріляли гумовими кулями по людях.

В Минске очень жёстко разгоняют протестующих. Силовики применяют оружие с резиновыми пулями и светошумовые гранаты. pic.twitter.com/2nGo7uK4EN — baza (@bazabazon) October 25, 2020

Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.