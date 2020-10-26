Азербайджан продовжує успішну операцію зі звільнення Нагірного Карабаху, що не може не турбувати Росію, яка боїться втратити свій вплив на Кавказ

У зв'язку з цим російські експерти навперебій кинулися висловлювати своє бачення того, як потрібно приструнити Азербайджан, аж до прямих погроз, передає Politekа.net.

Так, завідувач відділом Кавказу Інституту країн СНД Володимир Євсєєв радить Росії і Вірменії завдати ударів по нафтогазовій інфраструктурі Азербайджану. Про це він заявив в інтерв'ю "Медіа погляд". Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Євсєєв висловив упевненість в тому, що продовження ескалації в Нагороному Карабасі загрожує дестабілізацією всьому Південному Кавказу.

"З причини того, що на території Нагірного Карабаху знаходяться радикальні ісламісти, є маса фактів, що підтверджують це, то Росія могла б поставити питання про нанесення ударів високоточними засобами ураження по цих радикальних ісламістах. Для цього, в тому числі, можна використовувати і крилаті ракети повітряного базування. Тому що їх знаходження на території пострадянського простору є неприйнятним для Російської Федерації", – заявив він.

Однак цього йому здалося мало.

"Республіка Азербайджан надзвичайно залежна від експорту вуглеводнів. У разі затягування цього конфлікту і небажання домовлятися, я думаю, що вірменська держава має повне право на застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" проти нафтогазової інфраструктури республіки Азербайджан з метою припинення втрат мирного населення з обох сторін. Я вважаю, що це було б гуманно. Тому що інакше нинішню владу Баку, яка годується в основному за рахунок експорту нафти і газу, не зупинити", – на повному серйозі пропонує Євсєєв.

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