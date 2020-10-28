У вівторок, 27 жовтня, в Санкт-Петербурзі помер радянський дитячий поет, письменник і перекладач Михайло Яснов

Найбільш він відомий, як автор оповідання "Чучело-Мяучело". Про це на особистій сторінці в Facebook повідомила дружина знаменитого письменника Ася Петрова - прогноз лікарів був поганим.

За словами жінки, 27 жовтня у Яснова трапилася зупинка серця. Після чого його доставили в Маріїнську лікарню вже в стані клінічної смерті.

"Я не хотіла засипати, тому що тепер сон – це маленька тортура. Прокинешся, а він знову помер. У мене відчуття, що це не так. Хтось бреше, як ніби розіграв мене на день народження. Тільки це правда. Красиво пішов, раз - і немає. Молодець. Все повинно бути чітко, ти не любив длиннот в поезії, і померти вирішив коротко, без зайвих слів"– написала Петрова.

Покоління, що народилося ще при Радянському Союзі, знає мультфільм "Чучело-Мяучело" (1982) про чорного кошеня, який вирішив поділитися своїм хорошим настроєм з оточуючими.

В основі мультфільму однойменний вірш з першої книги дитячих віршів Михайла Яснова ліки від позіхання (1979), цей шедевр свого часу перечитував кожен.

Крім дитячої літератури, Яснов перекладав французьких поетів і письменників, включаючи Гійома Аполлінера, Поля Верлена, Артюра Рембо і Жана Кокто.

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