Вірмени після того, як Росія відсторонилася від конфлікту в Нагірному Карабасі, різко поміняли своє ставлення до цієї держави

Вони впевнені, що російський президент Володимир Путін зрадив їх. Відео з реакцією громадян Вірменії на втрату більшої частини Нагірного Карабаху опублікував на своєму YouTube-каналі блогер Олексій Романов.

Він записав відео в Єревані через 12 годин після підписання мирної угоди, яка багатьом у Вірменії здалася капітуляцією.

Автор показав натовп протестувальників біля стін парламенту, які вночі штурмували будівлю і прорвалися в кабінет прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і зал засідань, а також поспілкувався з людьми.

"За нас уже здалися. Армія була проти. Хлопці там плачуть, солдати плачуть", – кажуть протестувальники. Вони впевнені, що Росія повинна була ввести війська в Карабах і допомагати воювати за нього.

"Ми думали, що ми з Росією рідні республіки, і вона ніколи не кине нас. А виявилося, кинула, заради своїх інтересів", – заявив один з присутніх.

"Володимир Володимирович Путін, ти ніколи не став би президентом. Я був одним з тих вірмен, які зробили тебе президентом. Я особисто просив дочку Єльцина. Ти залишив народ Вірменії, велике "спасибі"!",– гнівно висловився ще один учасник протесту.

"Як Ленін свого часу "злив" Західну Вірменію, так і Путін "злив" залишок Східної Вірменії! Путін зрадив вірмен! Він це зробив", – прозвучало в натовпі.

Нагадаємо, війна, яка почалася 27 вересня, була завершена підписанням тристоронньої мирної угоди 10 листопада. Азербайджану до повної перемоги залишалося взяти Степанакерт, але в останній момент Алієв пішов на мирну угоду.

Нагадаємо, Росія заводить у Карабах танки і "Гради".

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