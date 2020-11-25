У Грузії зараз відбувається політична криза, на вихідних будуть нові мітинги

Таку думку висловив відеоблогер, а також політичний аналітик і підприємець Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Блогер розповів, як у Грузії пройшли вибори і які їхні результати, підкресливши, що там зараз почалася політична криза. За словами Корнака, в Грузії опозиція вимагає, щоб влада призначила перевибори.

"Партія Іванішвілі "Грузинська мрія" підтасувала вибори, намалювала собі 48% і цим забезпечувала виграш у виборах. За грузинським законодавством, партія, яка набирає 40% в парламенті, має право призначати прем'єр-міністра і формувати Кабінет Міністрів", - пояснив Сергій Корнака.

Блогер розповів, що опозиція поставила якийсь ультиматум партії Іванішвілі, яка набрала 48% голосів, щоб вона відмовилася від мандатів і не брали участь у грузинському парламенті. Більш того, опозиція звернулася до влади Грузії і зажадала від неї проведення позачергових перевиборів.

"Ситуація патова, в неділю в Грузії пройшов другий тур виборів, 130 депутатів. Опозиційні партії зняли всіх своїх кандидатів, явка на виборах була 16%, - це нижче всяких меж. Перемогли всі 30 мандатів "Грузинської мрії". Все залежить від стійкості грузинської опозиції", - підкреслив відеоблогер.

За його словами, в Грузії будуть нові мітинги, які вже заплановані на суботу та неділю. Корнак підкреслив, що вибори в Грузії пройшли досить нечесно, тому тепер незрозуміло, як буде розвиватися політична криза в цій країні.

"Грузія вся кипить, на суботу-неділю призначені нові мітинги, подивимося, як буде розвиватися ця точка кипіння. Всі розуміють, що вибори пройшли нечесні. У Грузії-відверта парламентська криза, там теж боротьба за владу. Осінь - саме час для повстань", - додав підприємець Сергій Корнак.

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