П'ятиразовий володар Кубка Стенлі Джон Маклер помер у віці 86 років
У Маклера більше 50 років професійного хокейного досвіду в якості співвласника, генерального менеджера, тренера і гравця. Про його смерть повідомив клуб "Едмонтон Ойлерз".
Він все життя віддав кар'єрі. Маклер увійшов до тренерського штабу "Ойлерз" в 1981 році після двох десятиліть роботи на різних посадах в "Ванкувер Кенакс" та "Нью-Йорк Рейнджерс", а також в якості головного тренера в "Міннесоті Норт Старз" в 1968-69 роках.
"Шанований і прославлений поколіннями гравців і колег-керівників, Маклер був ключовим архітектором, поряд з Гленом Сатером і Тедом Гріном, у розвитку однієї з найвідоміших професійних спортивних династій хокею", - йдеться в некролозі на сайті канадського клубу.
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Маклер народився в 1934 році в Мідленді, Онтаріо, а виріс в Парижі, Онтаріо. Протягом 13 сезонів працював захисником у нижчих лігах, зігравши більшу частину своєї кар'єри у Східній хокейній лізі.
Маклер здобув свою першу перемогу в Кубку Стенлі в 1984 році як помічник тренера в штабі "Ойлерз", а потім в 1985 році, перш ніж став асистентом головного тренера. Після ще двох перемог у Кубку з клубом в 1987 і 1988 роках, він очолив команду в 1989 році. У 1990 році став володарем п'ятого титулу НХЛ за 7 років.
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