Син президента Білорусі Олександра Лукашенка відчитав свого батька

Так, Микола Лукашенко розповів в ефірі "Росія 1", що президент Білорусі відмовлявся виконувати приписи лікарів, коли захворів коронавірусною інфекцією влітку минулого року.

Сам Лукашенко в липні говорив, що хвороба у нього протікала безсимптомно.

За словами Миколи Лукашенка, глава держави відмовлявся приймати будь-які форми лікування і виконувати приписи лікарів. Після такої поведінки 16-річний хлопець відчитав Лукашенка і назвав батька "дуже поганим пацієнтом, огидним просто".

"Він не робить те, що необхідно робити. Коли говориш, що необхідно це робити, наводиш факти, конкретні приклади, не з прекрасного далека, а, можна сказати, з сусідньої палати – що буде, якщо не робити. Від цього тільки посилюється його відторгнення методів лікування просто в геометричній прогресії", - зізнався син.

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що перехворів коронавірусною інфекцією, вона протікала у нього безсимптомно. Хворобу президент переніс на ногах. На початку пандемії COVID - 19 білоруський лідер називав хворобу "психозом", закликав лікуватися від неї горілкою і трудотерапією.

Нагадаємо, силовики Лукашенка почали стрілянину, протести в Білорусі розгорілися з новою силою.

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