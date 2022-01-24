23 січня на 84-му році життя помер французький художник Жан-Клод "Мезі" Мезьєр - творець багатьох фантастичних світів у знаменитих картинах.

Французький співавтор серії "Валеріан і Лорелін" і один з великих діячів франко-бельгійських коміксів Жан-Клод Мезьєр помер в ніч з суботи на неділю. Про його смерть повідомило видання Le Soleil.

"Його високі стандарти, його енергія, його сильна особистість, його доброзичливість, його простота, його життєрадісність, його цікавість зробили його дорогоцінною і глибоко милою істотою. Тепер ти будеш жити та творити серед зірок, маестро. Спасибі тобі за все", — прокоментував семрть Жан-Клода видавець Дарго.

Мезі разом зі своїм другом дитинства створили чудовий довгограючий комікс-космооперу "Валеріан і Лорелін", що зробив величезний вплив на фантастичні фільми аж до "Зоряних воєн". У своїй нескінченній любові до цих історій раз у раз розпинався Люк Бессон, який зняв фільм "Валеріан і місто тисячі планет" за коміксами "Валеріан і Лорелін".



Більш того, Жан-Клод Мезьєр допомагав Люку Бессона з дизайном світу до культового фільму "П'ятий елемент", а також брав участь у створенні відомого "Важко бути богом" Петера Фляйшмана. Правда в кінцевому підсумку Фляйшман вирішив не додавати напрацювання Мезьєра в кінокартину.

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