Лікарі-дієтологи назвали чарівний напій, який допоможе схуднути без шкоди для здоров'я.

Вже пройшла половина зими, а це означає, що багато українців незабаром почнуть готуватися до літа. На сьогоднішній день у світі є безліч дієт, які допомагають схуднути. Правда, багато з них можуть завдати непоправної шкоди здоров'ю. Фахівці закликають усвідомлено підходити до вибору дієти, і пам'ятати, що худнути можна правильно, не завдаючи шкоди організму.

Один з допоміжних методів схуднення, який підтримає вас під час втрати ваги – напій на основі імбиру. Дієтологи відзначають, що цей напій насичує організм вітамінами і мікроелементами, а також бореться із зайвими кілограмами. Щоб ефект був помітний, напій потрібно пити системно. Тому сміливо включайте його в свій раціон.

Інгредієнти:

корінь імбиру - 1 штука (довжиною близько 10 см),

червоні яблука - 10-12 штук,

цедра і сік лимонів – 2 штуки,

мед за смаком

пару паличок кориці,

вода - 4-5 літрів.

Приготування:

Наріжте очищений імбир і яблука. Натріть лимонну цедру. Помістіть інгредієнти в каструлю і залийте водою. Доведіть до кипіння і проваріть кілька хвилин. Процідіть напій через сито, дайте йому настоятися. В теплий напій додайте мед і лимонний сік. Пізніше напій можна зберігати в холодильнику.

Зазначимо, що цей напій – джерело вітамінів. Його можна пити, навіть якщо ви не збираєтеся сильно худнути. Імбир зміцнює імунну систему і покращує кровообіг, лимон - джерело вітаміну С, а мед - джерело корисних речовин. У яблуках міститься багато клітковини і заліза.

Додамо, що при серйозному схудненні не обійтися без контролю харчування і фізичних навантажень.

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