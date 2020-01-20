Лікарі-дієтологи назвали чарівний напій, який допоможе схуднути без шкоди для здоров'я.
Вже пройшла половина зими, а це означає, що багато українців незабаром почнуть готуватися до літа. На сьогоднішній день у світі є безліч дієт, які допомагають схуднути. Правда, багато з них можуть завдати непоправної шкоди здоров'ю. Фахівці закликають усвідомлено підходити до вибору дієти, і пам'ятати, що худнути можна правильно, не завдаючи шкоди організму.
Один з допоміжних методів схуднення, який підтримає вас під час втрати ваги – напій на основі імбиру. Дієтологи відзначають, що цей напій насичує організм вітамінами і мікроелементами, а також бореться із зайвими кілограмами. Щоб ефект був помітний, напій потрібно пити системно. Тому сміливо включайте його в свій раціон.
Інгредієнти:
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- корінь імбиру - 1 штука (довжиною близько 10 см),
- червоні яблука - 10-12 штук,
- цедра і сік лимонів – 2 штуки,
- мед за смаком
- пару паличок кориці,
- вода - 4-5 літрів.
Приготування:
Наріжте очищений імбир і яблука. Натріть лимонну цедру. Помістіть інгредієнти в каструлю і залийте водою. Доведіть до кипіння і проваріть кілька хвилин. Процідіть напій через сито, дайте йому настоятися. В теплий напій додайте мед і лимонний сік. Пізніше напій можна зберігати в холодильнику.
Зазначимо, що цей напій – джерело вітамінів. Його можна пити, навіть якщо ви не збираєтеся сильно худнути. Імбир зміцнює імунну систему і покращує кровообіг, лимон - джерело вітаміну С, а мед - джерело корисних речовин. У яблуках міститься багато клітковини і заліза.
Додамо, що при серйозному схудненні не обійтися без контролю харчування і фізичних навантажень.
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