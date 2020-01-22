Доктор Комаровський розповів, чи можна з власної ініціативи класти на живіт малюку грілку.

Популярний український педіатр Євген Комаровський відповів на запитання телеглядачів щодо того, чи можна класти грілку на живіт дитини. Свою відповідь він опублікував на особистій сторінці в Інстаграм, яку він активно веде, передає Рoliteka.net.

За словами Комаровського, лікарі дійсно іноді призначають грілку при деяких станах. Наприклад, при гнійно-запальних процесах у кишечнику. Однак у деяких випадках грілка може призвести до непоправних наслідків. Наприклад, до розриву запалення апендикса або до перитоніту. Комаровський підкреслив, що грілку дітям може призначити тільки лікар.

«Грілка на живіт і мама протипоказані один одному. Все. Забули слово грілка на живіт, поки це слово не вимовив лікар», - пояснив Комаровський.

Як відомо, раніше батьки нерідко використовували грілку, коли у дітей були коліки. Передплатники Комаровського стали бурхливо обговорювати цей метод, відзначаючи, що він напевно дуже старий, оскільки сучасні мами до такого методу не вдаються.

«Що за середньовіччя, які грілки. Я думаю таких мам вже немає, які користуються грілкою для лікування», «Не чула, масаж живота, так, а грілка, це ж небезпечно, перегрів дитини може бути, не знаю, мені так здається. У них у маленьких теплообмін поганий же», «Мені в дитинстві ніколи не клали... і я дитині своїй ніколи не клала», - розповідають здивовані користувачі мережі.

Одна з прихильниць Комаровського зазначила, що є прекрасна нешкідлива альтернатива грілці.

«Людське!!! Тепло допомагає від кольок, ніяких грілок!!! Кладіть малюка собі на голий живіт і лежіть, носіть так, массажики, метод тиску - укладати собі на коліна, це при кольках, я веду лекції в пологових будинках, знаю про що кажу!».

Нагадаємо, що Комаровський відповів, коли дитину не треба вести в школу: "Не розумію таких матусь".

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