Доктор Комаровський розповів, у яких випадках дитині можна давати їжу, приправлену спеціями.

Про це популярний український педіатр написав у своєму блозі на сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Комаровському задали питання, чи можна додавати спеції в дитячий раціон. Мова йшла про натуральні приправи - базилік, майоран, кориандр і аніс. Читачка зазначила, що стала додавати спеції в їжу малюка з 1,5 років і не помітила ніяких негативних проявів.

Доктор Комаровський написав, що у кожної родини свої кулінарні вподобання та харчові традиції. Головне - щоб дитині їжа подобалася, і щоб не було ніяких негативних реакцій організму.

«Дитина живе за законами сім'ї: якщо це зручно батькам, якщо це люблять тато і мама, якщо це безпечно — на здоров'я. Це не шкідливо», - заявив лікар.

При цьому Комаровський додав, що потрібно враховувати. За його словами, діти відчувають смаки набагато краще дорослих. Тому помірний смак для дорослого, це дуже інтенсивний смак для дитини.

Шанувальники Комаровського в мережі Instagram традиційно розділилися на два табори: "за" та «проти». Одні запевняють, що додавати спеції в дитячу їжу не можна.

«Маячня!!! Шкідливо вживати дитині спеції!!! І дорослому теж бажано менше вживати!», «Не можна. Навіть в школах і дитячих садах не додають жодних прянощів. Щас в приправах суцільні підсилювачі і шкідливі для здоров'я домішки від яких сушняк. Ні і ще раз ні. Доктор ви чееее з розуму зійшли, на пенсію пора»,

«От мені цікаво, невже не можна на етапі, коли вже готовий суп - відлити в маленьку каструльку для дитини, а для себе доготувати хоч з чим?»,

«Я думаю не варто забувати про «харчові звички» і «харчове виховання». Це не така страшна проблема, але якщо дитина в сім'ї звикла до солоних і пряних страв і не уявляє життя без них, то у випадках, коли їй доведеться дотримуватися дієти (а такі випадки настануть рано чи пізно) їй буде важко відмовитися від солі часнику тощо», - зазначають передплатники.

Інша сторона виступила за додавання спецій.

«Звичайно навіть корисно. Годувати і знайомити мікрофлору кишечника. Імунітет спасибі скаже!», «Ну я так розумію це стосується натуральних спецій, а не таких типу «маггі» або всяких бульйонних кубиків і магазинних приправ», «Не уявляю той же плов без спецій. Це просто рисова каша буде. Пасту, запечену картоплю... Прісно ж. Додаю. Дитина їсть. Скоро будуть питати, чи не шкідливо пити воду і дихати... На рівному місці батьки шукають собі заморочки».

Нагадаємо, що доктор Комаровський розповів, чим ризикують батьки лівшів.

Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський розповів, чи корисно носити вовняні речі.

Також Politeka писала, що Комаровський розповів про страшну помилку батьків: "Забудьте це слово!".