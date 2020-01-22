Доктор Комаровський розповів, чи обов'язково дітям в маленькому віці носити одяг із шерсті, яка «коле»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на його Instagram.

«Життя людини не можна перетворювати на знущання над собі подібними. Це загальна філософія. Не треба доставляти людям дискомфорт, якщо без цього можна обійтися. Якщо у вас немає альтернативи, і є тільки колючий шерсть, яка може використовуватися. Тоді можна вселяти собі, що це дуже корисно. Особливо корисно їсти брудне, сире, те, що неможливо прожувати, те, що смердить. І вселяти, що це страшно корисно», - зазначив він.

Комаровський уточнив, що важливим моментом є задоволення. І отримувати його потрібно від усього.

«Від одягу, оточуючих людей, від смаку їжі, і так далі. І якщо є якась одяг, яка вам коле, тре, тисне – то не потрібно доводити собі, що це корисно», - підкреслив він.

А ось одяг з вовни для дітей, що «колеться», не корисна просто тому, що викликає дискомфорт.

Раніше популярний український педіатр Євген Комаровський відповів на запитання телеглядачів щодо того, чи можна класти грілку на живіт дитини. Свою відповідь він опублікував на особистій сторінці в Инстаграме, яку він активно веде

За словами Комаровського, лікарі дійсно іноді призначають грілку при деяких станах. Наприклад, при гнійно-запальних процесах у кишечнику. Однак у деяких випадках грілка може призвести до непоправних наслідків. Наприклад, до розриву запалення апендикса або до перитоніту. Комаровський підкреслив, що грілку дітям може призначити тільки лікар.

«Грілка на живіт і мама протипоказані один одному. Всі. Забули слово грілка на живіт, поки це слово не вимовив лікар», - пояснив Комаровський.

Нагадаємо, що Комаровський відповів, коли дитину не треба вести в школу: "Не розумію таких матусь".

Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський розповів, чим ризикують батьки лівшів.

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