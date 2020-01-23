Доктор Комаровский рассказал, в каких случаях ребенку можно давать еду, приправленную специями.

Об этом популярный украинский педиатр написал в своем блоге на странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Комаровскому задали вопрос, можно ли добавлять специи в детский рацион. Речь шла о натуральных приправах - базилике, майоране, кориандре и анисе. Читательница отметила, что стала добавлять специи в еду малыша с 1,5 лет и не заметила никаких негативных проявлений.

Доктор Комаровский написал, что у каждой семьи свои кулинарные предпочтения и пищевые традиции. Главное - чтобы ребенку еда нравилась, и чтобы не было никаких негативных реакций организма.

«Ребенок живет по законам семьи: если это удобно родителям, если это любят папа и мама, если это безопасно — на здоровье. Это не вредно», - заявил врач.

При этом Комаровский добавил, что нужно учитывать. По его словам, дети ощущают вкусы намного лучше взрослых. Поэтому умеренный вкус для взрослого, это очень интенсивный вкус для ребенка.

Поклонники Комаровского в сети Инстаграм традиционно разделились на два лагеря: "за" и «против». Одни уверяют, что добавлять специи в детскую еду нельзя.

«Бред!!! Вредно употреблять ребенку специи!!! И взрослому тоже желательно меньше употреблять!», «Нельзя. Даже в школах и детских садах не добавляют никаких пряностей. Щас в приправах сплошные усилители и вредные для здоровья добавки от которых сушняк. Нет и еще раз нет. Доктор вы чееее с ума сошли, на пенсию пора»,

«Вот мне интересно, неужели нельзя на этапе, когда суп уже готов - отлить в маленькую кастрюльку для ребенка, а для себя доготовить хоть с чем?»,

«Я думаю не стоит забывать о «пищевых привычках» и «пищевом воспитании». Это не такая страшная проблема, но если ребёнок в семье привык к соленым и пряным блюдам и не представляет жизни без них, то в случаях, когда ему придётся соблюдать диету (а такие случаи наступят рано или поздно) ему будет тяжело отказаться от соли чеснока и тому подобного», - отмечают подписчики.

Другая сторона выступила за добавление специй.

«Конечно даже полезно. Кормить и знакомить микрофлору кишечника. Иммунитет спасибо скажет!», «Ну я так понимаю это касается натуральных специй, а не таких типа «магги» или всяких бульонных кубиков и магазинных приправ», «Не представляю тот же плов без специй. Это просто рисовая каша будет. Пасту, запечённый картофель... Пресно же. Добавляю. Ребенок ест. Скоро будут спрашивать, не вредно ли пить воду и дышать... Но ровном месте родители ищут себе заморочки».

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