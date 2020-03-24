На відкритому повітрі при дотриманні дистанції коронавірус не страшний українцям

Про це популярний лікар Євген Комаровський розповів у своєму відеоблозі, в якому він відповідає на популярні серед українців питання про епідемію коронавіруса, передає Politeka.net.

Зокрема, популярний спеціаліст заспокоїв українців і запевнив, що на вулиці коронавірус не страшний, якщо виконувати всі рекомендації і дотримуватися дистанції.

"Вірус може зберігати свою небезпеку 3-4 години в нерухомому повітрі, в замкнутому просторі. Саме тому ми говоримо про необхідність провітрювати приміщення. На повітрі, якщо ви дотримуєтесь дистанції 2 метри, вам коронавірус не загрожує", - пояснив він.

Крім цього, Євген Комаровський розвінчав міф про те, що смертельний коронавірус COVID-19 страшний тільки літнім людям.

"Коли величезна кількість людей під час епідемії хворіє, серед них виявляються і люди з імунодефіцитом, та з онкологією, і з ожирінням, і з гіпертонією. І серед молодих є теж маса людей, які багато палять, у кого зайва вага, високий тиск. Вони вразливі. Але якщо ви молода здорова людина з гарним імунітетом, вам не про що турбуватися", - додав лікар.

Що стосується вакцини, то, за прогнозами Євгена Комаровського, вона з'явиться через 12-18 місяців.

"..Але зараз всі, хто тільки почав розробку, кричать про це, тому що людство стурбоване. І чим більше ти репетуєш, що щось знайшов, тим більше шансів отримати фінансування. Ставитися до цього треба поки скептично. Точно так само немає поки противірусних засобів (вже існуючих), які з доведеною ефективністю лікують коронавірус", - підкреслив він.

Підсумовуючи, Євген Комаровський також закликав українців утилізувати марлеві маски після використання заради власної безпеки.

Відповідаючи на питання про те, як потрібно кип'ятити марлеву маску, щоб знищити коронавірус, медик відповів наступне: "Вірус, звичайно, загине. Але ви розумієте... щоб прокип'ятити марлеву маску, ви облапаете пів-кухні, і рознесе мікроби з маски - адже, щоб її кип'ятити, спочатку ви візьмете її в руки? Тому в 21-му столітті застосовують утилізацію".

Раніше Комаровський розповів, коли українці зможуть повернутися до нормального життя після пандемії коронавіруса. За його словами, країна зможе перестати дотримуватися і почати жити по-людськи лише через 28 днів після не буде зафіксовано жодного нового випадку захворювання.

"Більшість епідеміологів сходяться в думці про те, що розслабиться можна буде тоді, коли протягом 28 днів поспіль у країні не буде виявлено нових випадків захворювання", – заявив він.

При цьому лікар уточнив, що ситуація повинна стабілізуватися і навколо України.

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