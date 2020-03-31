В наступному місяці магнітні бурі атакують українців тільки в один день, однак випробування буде досить серйозним

Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, передає «УНІАН».

Так, протягом місяця магнітні бурі вдарять по українцях тільки один раз – 15 квітня. В цей день очікується сильний геомагнітний шторм. Після цього прогнозують, що рівень впливу на Землю збільшиться. Але критичної назвати її не можна.

Однак, метеозависимые українці можуть відчувати себе не дуже добре.

Медики рекомендують у такі дні добре виспатися, а також максимально знизити фізичне і психологічне напруження, уникати конфліктів і з'ясування відносин.

Особливу увагу варто приділити харчуванню, по можливості пити більше рідини і виділити час для тривалої прогулянки на свіжому повітрі. Необхідно постаратися максимально обмежити або зовсім виключити вживання алкоголю, кави і енергетиків. Можна піти в басейн або влаштувати відпочинок на природі.

Людям з хронічними захворюваннями, варто проконсультуватися з лікарем і тримати під рукою необхідні ліки.

Нагадаємо, що стало відомо, як насправді впливають магнітні бурі на здоров'я.

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