Одиозный топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что так называемые Донецкая и Луганская народные республики могут отделиться от Украины и никогда не вернутся назад

Как сообщает Politeka.net, очередное скандальное заявление Соловьев сделал на личном Телеграм-канале.

Кроме того, невменяемый пропагандист посыпал обвинениями в сторону Украины. Так, он заявил, что Украина якобы нарушила Минские договоренности, закрепив курс страны на вступление в НАТО, введя языковой закон и земельную реформу.

«По прецеденту распада Югославии на независимые субъекты нет никаких оснований отказывать «ЛНР» и «ДНР» в праве на государственность. Чем Черногория, Македония, Босния и Герцеговина, Косово лучше, чем «ЛНР» и «ДНР»? Республики окажутся даже не самыми малыми европейскими странами, а в случае третими в списке», — высказался одиозный Соловьев.

Он также начал фантазировать, что «ЛНР» и «ДНР» якобы могут занять место в середине списка между Ирландией и Боснией и Герцеговиной по величине государства.

Также ранее сообщалось, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев рассказал очередные фейки о том, что Украина якобы никогда не имела государственности и всегда была частью Российской империи.