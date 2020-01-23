Власти в столице приказали закрыть около 450 школ, поскольку уровень загрязнения воздуха стал опасным для здоровья

В Бангкоке (Таиланд), самом посещаемом городе мира, содержание частиц ТЧ 2,5 составляет 78,3 г/м3. Уровень выше 35 считается вредным, согласно независимому монитору качества воздуха AirVisual.

Частицы PM 2.5 могут содержать пыль, сажу и дым, и они настолько малы, что могут глубоко проникнуть в легкие и попасть в кровоток.

«На учеников очень сильно влияет загрязнение воздуха, потому что они много находятся на улице, даже в ожидании автобуса или просто гуляя», - говорит преподаватель одной из школ Панпимон Джумсук.

Как многие растущих азиатские города, Бангкок страдает от автомобильного дыма, пыли от строительных площадок и промышленных выбросов, но считается, что сжигание травы на полях в окрестных сельских районах способствует гораздо более высокому уровню загрязнения в сухие зимние месяцы.

Индекс качества воздуха Бангкока в среду составил 163, согласно данным AirVisual. Все, что выше 150, считается опасным.

Школы будут закрыты на один день.

В январе прошлого года город на неделю закрыл школы из-за загрязнения.

Отметим, из-за загрязнения воздуха уже бьют тревогу в ООН. Земля вступила в шестую эру массового вымирания и через 10 лет люди могут не выжить. Такое шокирующее заявление сделали на официальном сайте в ООН.

Людям необходимо, как можно быстрее уменьшить загрязнение воздуха, чтобы спасти дикую природу от вымирания. Это необходимо сделать к 2030 году иначе последствия будут необратимы.

Напомним, зловещие следы оставляет ядовитый смог на стеклах, такого еще не было: «Вот, чем мы дышим».

Как сообщала Politeka, загрязненный воздух может лишить человечество потомства.

Также Politeka писала о том, что ядовитое облако накрыло страну, показатели зашкаливают: что происходит.