Певец Александр Маршал предложил всем тем, кто недоволен президентом РФ Владимиром Путиным, уехать из России

Как сообщает Politeka.net, об этом он заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Отвечая на вопрос, является ли он сторонником Путина, музыкант переадресовал это в сторону журналиста, чтобы не пришлось отвечать на неудобный вопрос.

"Я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы — нет? Ну а зачем вы тогда живете здесь? Уезжайте в другую страну, живите там", - заявил российский певец Александр Маршал.

Юрий Дудь удивился, услышав сказанное. Поэтому попытался понять, что имел ввиду Маршал. В ответ на уточняющий вопрос, считает ли артист, что в стране должны жить только согласные с властью люди, Маршал ответил:

"Нет, почему. Если вам что-то не нравится, выйдите на улицу, потребуйте, скажите: "Дайте нам".

Его высказывание не смог проигнорировать российский блогер Александр Сотник, которого возмутили такие слова артиста.

"Слышь, ты, певун рокообразный, что ты делаешь на сцене с гитарой вражьего западного производства? Чтобы в следующий раз вышел с балалайкой, трещоткой и ложками, и скрепы кусок, чтобы торчал убедительнее, чем павлиньи перья. И чтобы выл в микрофон "Ломо". И чтобы записывался на магнитофон "Юпитер". И клипы снимал на пленку "Свема". Дебил, бл*ть", - отметил Сотник, не скрывая своего гнева.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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