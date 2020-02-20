Отар Кушанашвілі зробив ряд скандальних заяв про президента РФ Володимира Путіна

Грузинський і російський музичний журналіст і телеведучий Отар Кушанашвілі робив досить суперечливі заяви, він часто озвучував прокремлівські і антиукраїнські ідеї. зокрема, журналіст говорив, що у війні України і Росії він "за Російську Федерацію, в якій живе і яку любить".

Але в той же самий час, лаяв президента РФ Володимира Путіна за анексію Криму.

"Путін не х**ло, він злочинець… Я не піддаюся загальній пропагандистській істерії, мій мозочок могутніше всіх, хто живе на Землі, так що на мене випромінювання Останкінської телевежі не діє. Путін злочинець, бо не можна віднімати у сусіда квартиру і дачу", - зазначив Отар Кушанашвілі в одному з інтерв'ю.

Крім того, він додав, що в кожній країні є закони, які не можна взяти і переступити, сказавши: "мовляв, у Криму та на Донбасі мене з пожадливістю і захопленням чекали".

Також Кушанашвілі порадив Путіну не лізти до інших країн, а розібратися з купою проблем, які зараз існують в Російській Федерації.

"В Росії мільйони безробітних, мільйони тих, хто реально не доїдає. Замість того щоб випендрюватися "Крим наш!", вирішуй проблеми в своєму домі, а не в чужий лізь", - розповів телеведучий.

До всього іншого, той додав, що нормальні люди в Росії зайвих двох копійок не мають, а Путін Крим забирає, щоб відвернути увагу населення від набагато більш глобальних проблем всередині країни.

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