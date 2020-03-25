Родственники назвали новорожденного ребенка в честь коронавируса

Инцидент произошел в Индии. Так, в воскресенье, 22 марта в городе Горакхпури в штате Уттар-Прадеш родилась девочка, дядя которой Нитеш Трипати придумал ей необычное имя - Корона (Corona), передают зарубежные СМИ.

Мужчина рассказал, что решил назвать ребенка в честь смертельного вируса, потому что Corona объединила мир. Он добавил, что получил разрешение от матери новорожденной, Рагини Трипати, прежде чем дать ребенку такое необычное имя.

«Вирус, несомненно, опасен, и он убил так много людей в мире, но он также привил нам много хороших привычек и объединил мир. Этот ребенок станет символом единства людей в борьбе со злом», - поделился дядя малышки.

Отметим, по данным университета Джонса Хопкинса, на вечер 24 марта число зараженных коронавирусом в мире составило 422 тысяч. При этом выздоровели 108,5 тыс. человек.

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным университета Джонса Хопкинса, остается материковый Китай (81 591), на втором месте — Италия (69 176), на третьем — США (55 148). Больше всего погибших от коронавируса в Италии (6820), Китае (3281) и Испании (2991).

В Украине ситуация обстоит следующим образом: по данным ЦОС, по состоянию на 10 часов 25 марта - 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

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