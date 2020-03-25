Новорожденный поросенок потряс мир своим хоботом и гладкой кожей

Инцидент произошел в провинции Гуйджоу в охваченном коронавирусом Китае. На одной из ферм на свет появился поросенок, напоминающий внешним видом слоненка.

Как сообщают зарубежные СМИ, свинья опоросилась 19 марта, однако в сеть кадры с необычным малышом попали только сейчас.

По словам жительницы фермы Фань Мэйлин (свиноматка принадлежит ее дяде), поросенок-мутант с удлиненным носом родился совершенно голым - что необычно для этих животных.

Судя по кадрам, детеныша содержали в изоляции под лампой для разведения скота. Его братья и сестры спали в корзинах неподалеку.

«Я никогда не видела ничего подобного раньше. Это было очень странно, и, кажется, все тоже так подумали», - прокомментировала Фань Мэйлин.

К сожалению, свинья с причудливым пороком развития умерла всего через несколько часов, добавила китаянка.

Владелец фермы сообщил о мутанте в местное бюро животноводства, и чиновники должны забрать и осмотреть животное. Причины мутаций пока не выяснены.

Ситуацию активно комментируют в соцсети. Так, пользователи Твиттера сравнивают поросенка не только с детенышем слона, но и тапира, у которого похожий нос.

"Они бросили это животное в кипящую воду и уже съели еще?"

"Вот как Corona является гибридным вирусом змеи и летучей мыши. Хватит создавать странные вещи"

"Должно быть, все те химические вещества, которые они продолжают добавлять в корм для животных. Страшно себе представить, сколько его в человеческой пище..."

Напомним, мы писали о коронавирусе у домашних животных, раскрыты результаты важных тестов: "Рядом с нами..."

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