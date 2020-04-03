Президент Российской Федерации Владимир Путин огорошил россиян новым распоряжением

Об этом пишет Politeka.net.

Как оказалось, Россия в разгар эпидемии коварного китайского вируса продала в США медицинское оборудование.

Эту информацию официально подтвердили в Государственном департаменте США. Выяснилось, что 30 марта президенты Дональд Трамп и Владимир Путин договорились в ходе телефонного звонка о медицинских поставках.

На нелепое распоряжение гневно отреагировал российский оппозиционер Алексей Навальный, который также поставил президенту РФ "диагноз".

"Я думал, что это тупая первоапрельская шутка, оказалось правда. Россия действительно продала США маски и медицинское оборудование, в то время когда врачи и медсестры по всей стране сидят без масок и заражают друг друга. Это чудовищно. Путин безумен", - написал он в своем микроблоге Twitter.

Простых россиян эта новость также взбесила и они с сарказмом отметили, что медицинские маски США нужнее, чем врачам в стране.

"А есть же запрет на вывоз масок, разве нет?!", "Маски, подаренные Китаем в помощь народу России Путин продал, в надежде снятия санкций с озерных", "Замечательно. Россия без масок. Браво. США они нужнее", "Путин сбрасывает маски", "Он просто враг народа. Хоть и по-сталински это звучит, но точно", "Это уже не безумие, а в перспективе геноцид своего народа, или уже не своего, всё таки кто он, а кто мы", "Путин престпуник!", - возмущаются они под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин оконфузился с нелепым указом во время карантина. Пафосную публикацию в своем микроблоге Twitter сделал российский пропагадист Дмитрий Смирнов.

"Вирус вирусом, а армия по расписанию: Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля", - написал он в микроблоге.

Россияне гневно отреагировали на нелепый указ президента РФ и отметили с сарказмом, что сейчас "самое подходящее время, чтобы толпиться в военкоматах".

"Ну чтож, пошел вирус в армию, молодняк крепкий,переживет, а полканы и генералы вряд ли", "Даааа, самое время в военкомате толкаться", "Сыновья Ротенбергов, Сечиных, Грефов... В первых рядах надеемся", - возмущались они под публикацией.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

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