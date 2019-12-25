Американские ученые установили новый продукт питания, который может вызвать у человека аллергическую реакцию

Так, американские ученые, проведя ряд исследований выявили новый продукт питания, который может вызвать у человека острую аллергическую реакцию. Об этом сообщается в зарубежных СМИ.

Этим продуктом оказался обычный кунжут. Он достаточно популярен и его часто используют во время приготовления еды. Ученый Ручи Гупта сделала акцент на том, что семена кунжута могут содержаться в различных готовых продуктах в качестве скрытого ингредиента. Это является достаточно опасным, так как многие люди могут и не подозревать, что у них вызвало такую реакцию организма. Также было установлено, что аллергия на кунжут может появиться в любой момент и это не зависит от возраста и половой принадлежности.

Эксперты выдвинули требование добавить семена кунжута в список ингредиентов, вызывающих аллергию, и маркировать продукцию с содержанием семян кунжута соответствующим образом.

Напомним, ранее сообщалась информация о том, что аллергическую реакцию у человека может вызвать одежда. По мнению враче, это может спровоцировать скорее моющие средства, чем сама ткань. То есть тот факт, что одежда регулярно стирается, может быть причиной аллергии. Но и она не является исключением. Так как высокое содержание синтетики может негативно влиять на здоровье.

Поэтому при выборе одежды важно обращать внимание на ее состав. Обычно он указывается на этикетке. Для детей нужно выбирать одежду исключительно из натуральных тканей. Они дадут возможность коже свободно дышать, и не вызовут аллергии. Для стирки детских вещей обязательно нужно использовать только специально предназначенный для этого порошок. Он не содержит в себе вредных химических элементов и не несет угрозы детскому здоровью.