Доктор Комаровский рассказал, обязательно ли детям в маленьком возрасте носить одежду из шерсти, которая «колет»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на его Instagram.

«Жизнь человека нельзя превращать в издевательство над себе подобными. Это общая философия. Не надо доставлять людям дискомфорт, если и без этого можно обойтись. Если у вас нет альтернативы, и есть только колючая шерсть, которая может использоваться. Тогда можно внушать самому себе, что это страшно полезно. Особенно полезно есть грязное, сырое, то, что невозможно прожевать, то, что воняет. И внушать, что это страшно полезно», - отметил он.

Комаровский уточнил, что важным моментом является удовольствие. И получать его нужно от всего.

«От одежды, окружающих людей, от вкуса еды, и так далее. И если есть некая одежда, которая вам колет, трет, жмет – то не нужно доказывать себе, что это полезно», - подчеркнул он.

А вот одежда из шерсти для детей, которая «колется», не полезна просто потому, что вызывает дискомфорт.

Ранее популярный украинский педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос телезрителей касательно того, можно ли класть грелку на живот ребенку. Свой ответ он опубликовал на личной странице в Инстаграме, которую он активно ведет

По словам Комаровского, врачи действительно иногда назначают грелку при некоторых состояниях. Например, при гнойно-воспалительных процессах в кишечнике. Однако в некоторых случаях грелка может привести к непоправимым последствиям. Например, к разрыву воспаленного аппендикса или к перитониту. Комаровский подчеркнул, что грелку детям может назначить только врач.

«Грелка на живот и мама противопоказаны друг другу. Все. Забыли слово грелка на живот, пока это слово не произнес врач», - объяснил Комаровский.

Напомним, что Комаровский ответил, когда ребенка не надо вести в школу: "Не понимаю таких мамаш".

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский рассказал, чем рискуют родители левшей.

Также Politeka писала, что Комаровский ответил, можно ли давать детям лекарства от глистов.