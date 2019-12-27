Сахар и соль считают вредными продуктами, поэтому многие люди считают нужным отказаться от них полностью. Нужно ли это делать, рассказал диетолог

Украинцы любят как сладкое, так и соленое. Один человек в течение года съедает от 7 кг соли. По данным ВОЗ украинцы превышают норму употребления сахара и соли примерно вдвое. Однако полностью отказываться от сладких и соленых продуктов не стоит. Диетолог Александр Кущ дал советы по правильному употреблению сахара и соли в пищу.

Преимущества применения сахара:

— Сладкое — большой источник энергии. Глюкоза, содержащаяся в сахаре, дает организму большой заряд энергии.

— Сладости дарят радость. Сладкие продукты вызывают в организме человека появление большого количества гормона дефомину, что дарит человеку ощущение радости.

Недостатки употребление сахара:

Частое употребление сахара нарушает обмен веществ и формирует зависимость. Норма употребления сахара в пищу в день — 25-30 г.

Соль является главным источником жизненно необходимого натрия. Недостаточное количество соли в организме приведет к снижению уровня кислотности в желудке.

«2-3 г соли в день принесет только пользу вашему организму», — утверждает эксперт. Жестокая расправа над детьми в Виннице: стало известно об еще одной семье, фото

Однако, чрезмерное употребление соли приводит к увеличению кровяного давления, а также и вызывает развитие заболеваний сердца и почек.

По словам диетолога, беременным женщинам нужно минимизировать употребление сахара в пищу, ведь он может нанести прямые поражения на плод. Таким образом, плод быстро набирать вес (даже до 5-6 кг), и это усложнит роды.

Добавим, ранее мы сообщали, что диетологи назвали продукты, которые действуют на людей, как наркотики. В этот перечень попали сахар и соль.

Например, соль, которая часто намеренно добавляется производителями продуктов в большом количестве, влияет при попадании в организм человека на нейротрансмиттеры — рецепторы мозга, ответственные за вознаграждение. Благодаря их активности человек чувствует себя удовлетворенной, поэтому продукты, содержащие много соли, используются еще и еще.

Также экспериментально доказано, что на сахар рецепторы головного мозга крыс реагируют как на кокаин. Поэтому сахар в наши дни добавляют не только в сладости, но и во многих других продуктов питания. При этом, по словам ученых, сахар может действовать как спусковой механизм дополнительных зависимостей: например, когда в экспериментах крыс лишали сахара, они переключались на алкоголь.

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