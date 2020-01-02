Чтобы кожа как можно дольше сохраняла молодость и красоту, косметологи советуют делать пилинги

Существует несколько видов пилингов.

Поверхностные. Наиболее щадящий вид пилинга лица. Он выполняется для того, чтобы кожа имела ухоженный вид и дольше сохраняла молодость. Во время пилинга используются мягкие средства: скрабы, маски, гомажи и т. Д. Выполнять поверхностный пилинг рекомендуется регулярно не чаще чем раз в 7-10 дней. После пилинга рекомендуется сделать увлажняющую маску.

Поверхностно-срединные. К ним можно отнести пилинги с применением фруктовых кислот (AHA). Обычно, содержание кислотности в средствах для такого вида пилингов не превышает 25-60%, поэтому поверхностно-срединный пилинг не вызывает отслойка эпидермиса. Кислоты проникают глубоко в кожу, очищают поры и освещают лицо. Если поверхностные пилинги можно делать дома, то такие производятся в косметических салонах и кабинетах. Такой пилинг хорошо освещает лицо, убирает локальные высыпания у людей с проблемной кожей. Его можно использовать в летний период, но не тогда, когда вы едете на море. Рекомендуется делать курсом 1-2 раз в неделю. На время прохождения курса нужно пользоваться солнцезащитным кремом.

Срединные. Такие пилинги необходимо делать в осенне-зимний период. Кожа обновляется и освещается, происходит антиейдж-терапия, то есть лицо омолаживается. Для лучшего омолаживающего эффекта после нескольких срединных пилингов лучше провести курс массажа. Если есть небольшие шрамы, сыпь или акне, срединный пилинг используется для лечения. Важно знать, что в течение 2-3 дней после срединного пилинга эпидермальный слой отшелушивается. Срединные пилинги бывают с aha-кислотами, но более высокой кислотности, чем поверхностно-срединные пилинги, а бывают механические с водорослями, но тоже с применением небольшого количества aha-кислот.

Внимание! Желательно для срединного пилинга использовать фруктовые кислоты.

Срединно-глубинные. Это более мощные пилинги, чем просто срединные, с применением более высокого процента фруктовых кислот. При такой процедуры еще активнее отслаивается эпидермис, более толстым слоем или сначала одним слоем, затем вторым. Срединно-глубокий пилинг должен рекомендовать косметолог.

Глубинные пилинги. Такой вид пилингов проводится в больнице под наркозом. При этом применяются кислоты с очень высоким уровнем концентрации, или специальные аппараты, срезают слой эпидермиса. Глубинные пилинги выполняют после ожогов или в других случаях, когда необходимо выровнять кожу лица. Это довольно жесткая и тяжелая процедура с длительным процессом реабилитации. Поэтому вместо одного глубинного пилинга лучше с той же целью сделать несколько срединных.

После пилингов обязательно следует использовать сыворотки или ампулы глубокого увлажнения, пройти курс массажа или просто несколько массажей с целью питания, увлажнения и восстановления кожно-сального баланса.

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