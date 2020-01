View this post on Instagram

Что такое в нашем организме должно произойти, чтобы возник такой симптом: «Осипший голос»? ⠀ Ответ достаточно прост. Есть в гортани устройство для формирования звука. Это устройство голосовые связки. Если подвижность голосовых связок изменяется или в том месте, где прикрепляются голосовые связки, возникает отек, возникает какой-то воспалительный процесс, то это приводит к тому, что подвижность голосовых связок ухудшается, и это приводит к симптому, который называется «осипший голос». ⠀ То есть фактически, если в гортани возникло воспаление, то это может привести к осипшему голосу. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #осипшийголос