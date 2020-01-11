Врачи поделились причинами возникновения болей в горле и наилучшими способами лечения таких симптомов

Сиплый голос — один из основных симптомов простуды или других болезней, связанных с горлом. О том, почему возникает осипший голос, известный украинский доктор-педиатр Евгений Комаровский рассказал на своей официальной странице в Instagram, сообщает Clutch.

«Ответ достаточно прост. Есть в гортани устройство для формирования звука. Это устройство голосовые связки. Если подвижность голосовых связок изменяется или в том месте, где прикрепляются голосовые связки, возникает отек, возникает какой-то воспалительный процесс, то это приводит к тому, что подвижность голосовых связок ухудшается, и это приводит к симптому, который называется «осипший голос»», — объясняет Комаровский.

«То есть фактически, если в гортани возникло воспаление, то это может привести к осипшему голосу», — заключил Евгений Олегович.

Ранее врачи рассказали, как правильно полоскать горло. При боли в горле назначают полоскание, но необходимо знать, как это сделать правильно. Практически при всех заболеваниях ротовой полости и глотки в составе комплексной схемы терапии назначаются полоскания. Данные процедуры позволяют провести антисептическую обработку слизистых оболочек в домашних условиях.

Также они обеспечивают снятие раздражения и легкое обезболивание. Для достижения положительных результатов важно знать, как правильно полоскать горло. Оказывается, имеет значение не только частота, но и продолжительность каждой процедуры.

Перед тем как рассматривать принципы выполнения самого полоскания, необходимо обратить внимание на приготовление раствора. Он должен соответствовать таким требованиям:

Температура не ниже 37 градусов. Раствор для полоскания нужно делать теплым или даже слегка горячим, но настолько, чтобы не обжечься. Идеально, если температура жидкости такая же, как у тела или чуть выше. Свежесть. Раствор нельзя готовить заранее и хранить в холодильнике, в противном случае он утрачивает все свои целебные свойства. Каждая новая порция лекарства должна быть максимально свежей.

Напомним, раскалываться голова и отекает горло: что немедленно нужно сделать.

Как сообщала Politeka, нос и горло пекли огнем: украинцы массово жалуются на здоровье из-за выбросов в Крыму.

Также Politeka писала, температура 40 и отек горла: в Украине нещадная вспышка страшной инфекции.