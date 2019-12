View this post on Instagram

Противоаллергические лекарства бывают двух видов. Первые, это кремы и мази на основе классических антигистаминных препаратов. ⠀ Вторые – противоаллергические мази на основе гормональных препаратов. При этом, гормональные препараты, конечно же, намного более активны, чем препараты антигистаминные. ⠀ Классическим, самым безопасным, самым эффективным лекарством для домашней аптечки, является однопроцентная гидрокортизоновая мазь. Гидрокортизоновая мазь очень эффективна, например, при ожогах крапивой, при укусах насекомых, при зуде, который возникает на фоне атопического или аллергического дерматита. ⠀ Огромное преимущество именно этого препарата – гормон гидрокортизон, который входит в его состав, практически не всасывается с поверхности кожи. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #гидрокортизоноваямазь #аллергия #укус #безопасность #домашняяаптечка