Доктор Комаровский рассказал о препарате, наличие которого должно быть в аптечке каждого здравомыслящего человека

Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский продолжает давать полезные советы родителям. Врач рассказал о препарате, который является самым эффективным средством для домашней аптечки.

По словам Комаровского, противоаллергические лекарства бывают двух видов. Первые, это кремы и мази на основе классических антигистаминных препаратов.

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Вторые – противоаллергические мази на основе гормональных препаратов. При этом, гормональные препараты, конечно же, намного более активны, чем препараты антигистаминные.



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«Классическим, самым безопасным, самым эффективным лекарством для домашней аптечки, является однопроцентная гидрокортизоновая мазь. Гидрокортизоновая мазь очень эффективна, например, при ожогах крапивой, при укусах насекомых, при зуде, который возникает на фоне атопического или аллергического дерматита», — утверждает врач.

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Он добавил, что огромное преимущество именно этого препарата – гормон гидрокортизон, который входит в его состав, практически не всасывается с поверхности кожи.

Отметим, ранее Евгений Комаровский рассказал, какие противовирусные средства нужны при ОРВИ.

Как не существует универсального антибиотика, действующего на все бактерии, так и не существует противовирусного средства «вообще», которое действует на все вирусы. Об этом предупреждает популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Соответствующий пост он опубликовал на своей страничке в Instagram.

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Тем не менее, по совам врача, имеются препараты, которые действуют на вполне конкретные вирусы: вирус иммунодефицита, вирус герпеса, вирус гепатита С, вирус гриппа.

По его словам, лечение противовирусными средствами — это серьезно и, как правило, дорого, этим занимаются врачи, поскольку для каждого вируса разработаны строго определенные схемы лечения, учитывающие возраст пациента, тяжесть и форму болезни.

«Всегда, когда для лечения ребенка применяются противовирусные средства, речь, во-первых, не идет ни о каком самолечении и, во-вторых, никто не стреляет из пушек по воробьям: коль скоро назначается противовирусный препарат, так это означает, что врач точно знает, как называется вирус, вызвавший болезнь», — пишет Комаровский.

Напомним, Комаровский рассказал, как помочь человеку, который подавился.

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