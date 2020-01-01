Популярный напиток несет здоровье организму, но может и навредить при нескольких условиях

Шипучие или газированные напитки очень популярны и в Украине, и повсюду в мире. В прошлом году на нашей планете было потреблено более один триллион порций (одна порция — 240 мл) безалкогольных газированных напитков.

Шипучей воду делает углекислый газ (диоксид углерода). Когда мы делаем первый глоток газировки, пузырьки раздражают определенные рецепторы на языке, вызывая ощущение покалывания.

Эти «покалывание пузырей», как говорят исследователи, освежают и обостряют наши вкусовые ощущения, улучшая восприятие сладкого и соленого.

Нужно знать, что «газики» не увеличит калорийности напитка. Газированные напитки могут быть источником калорий только из-за содержания сахара и других ингредиентов.

Газированную воду полезно употреблять людям, страдающим от пониженного уровня кислотности, для дополнительной секреции желудочного сока. В течение многих веков врачи рекомендовали газированную воду для облегчения симптомов расстройства желудка и улучшения работы желудочно-кишечного тракта в целом.

Газированная вода: способствует улучшению аппетита отлично утоляет жажду способствует пищеварению тонизирует и улучшает самочувствие в целом укрепляет и тонизирует стенки кишечника и желудка.

Доказанной полезным свойством газированных напитков является ее антибактериальное действие. Останавливая рост бактерий в напитке, углекислый газ дает возможность не применять в производстве напитков консервантов, которые могут быть вредными для здоровья.

Углекислота обладает свойствами консерванта и оказывает бактерицидное действие на многие микроорганизмы. При глотании основная часть углекислого газа из газированного напитка самом деле не поступает в желудок, поскольку газ быстро высвобождается в момент, только бутылку откупоренную. Остальные пузырьков из напитка легко и быстро всасывается через стенки пищеварительного тракта.

Газированную воду не рекомендуют употреблять тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта — углекислый газ в воде возбуждает желудочную секрецию и увеличивает кислотность желудочного сока. Не рекомендуется также пить ее детям в возрасте до 3 лет. Суточная норма потребления жидкости для человека — более 2,5 л воды в день.

Напомним, ученые выяснили, напитки снижают давление «в доме у каждого» .

Как сообщала Politeka, омолаживающие эликсиры существуют: семь напитков для борьбы с старением

Также Politeka писала как сохранить здоровый вес и молодость: диетолог дала советы .