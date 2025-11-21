Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что мирный план США нам сливали разные издания по 2 пункта, только вот толку от этого всего мало.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Так, если мы посмотрим, а кто, собственно, нам сливал этот план, то найдем там Bloomberg, Axios, Reuters, Politico, Financial Times, The Telegraph, AP, «РБК-Украина», анонимные источники, приближенные к.... Реально, слушайте, чтобы распространить 28 пунктов, использовали минимум 14 разных изданий. То есть каждому по 2 пункта в руки выдавали. Вот как это? Что это такое?», – отмечает Михаил Шейтельман.

По словам эксперта, сейчас единственный способ – это максимально пользоваться низовой политикой во всех возможных масштабах. То есть, объясняет он, использовать низовую политику – это послать к черту всех тех, кто там пытается о чем-то сейчас договариваться, спуститься на грешную землю и спросить, как народ Украины, народ россии, а также народ США и народ Европы могут между собой договориться и выстроить мир.

«Действительно, вот склеивается ли тот мирный план, который нам показали, с желанием народа Украины? Мне кажется, что нет. Готов ли народ Украины принять этот мирный план? Да ни при каких обстоятельствах. Реалистично ли, что народ Украины скажет: «Да, конечно, сейчас мы уйдем из Донецкой области»? Да ладно, да ладно… Народ Украины скажет: «Да, пожалуй, давате действительно амнистию устроим всем россиянам»? Ага, прямо сейчас. Сегодня народ Украины скажет: «А не плюнуть ли в вас жеваной морковкой?». Вот и все», – объясняет Михаил Шейтельман.

Тем более, добавляет эксперт, народ россии тоже не согласится на этот мирный план. Например, рассказывает он, россияне не согласятся платить Украине за аренду Донецкой области, как сливали западные медиа, и ни за что другое, потому что они – путинцы, они свою и чужую кровь проливали, убивали украинских детей не для того, чтобы потом платить их родственникам компенсации. Вот это, констатирует он, и есть низовая политика, и только так это работает.

