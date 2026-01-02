Подорожчання проїзду в Полтаві відчули місцеві мешканці після рішення про підвищення тарифів у приватних перевізників.

Подорожчання проїзду в Полтаві торкнулося більшості приватних маршруток, тож з 29 грудня поїздка коштує 15 гривень, повідомляє Politeka.

Як проінформували у офіційному Телеграм-каналі «Транспорт Полтави», подорожчання проїзду торкнулося не всього громадського транспорту.

ТОВ «Делко Компані» вирішило залишити тариф у 10 грн для готівкової оплати на трьох маршрутах, де пасажири рідше користуються тролейбусами та великими автобусами.

Зокрема, на маршрутах №37 (Огнівка – с. Залізничників), №43 (Центр – Огнівка) та №51 (ГРЛ – Розсошенці через мікрорайон Алмазний) продовжують працювати 23 мікроавтобуси з колишньою вартістю квитка.

Перевізник відзначає, що хоча взимку попит залишається високим, подорожчання проїзду у Полтаві одразу до 15 гривень може зменшити пасажиропотік ближче до літа.

При цьому, варто зазначити, що квиток по 10 грн діє лише при оплаті готівкою у зазначених автобусах. У комунальному транспорті тарифи залишилися без змін: тролейбуси – 10, комунальні автобуси – 12.

Економити можна за допомогою е-квитка, який дозволяє заощаджувати на поїздках: приватні маршрутки коштують 13, тролейбуси – 9, а також передбачені безкоштовні пересадки протягом 35 хвилин на будь-який вид міського транспорту.

Така система стимулює пасажирів переходити на безготівковий розрахунок і знижує фінансове навантаження на місцевих жителів.

Міська влада підкреслює, що підняття тарифів супроводжуватиметься суворим контролем за дотриманням графіків руху, технічним та санітарним станом автобусів, а також безпекою пасажирів.

