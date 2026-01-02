Фіксується суттєве підвищення цін на популярніі товари, основна причина подорожчання у дефіциті продуктів у Одесі.

Дефіцит продуктів у Одесі виник на низку товарів, які користуються популярністю в українців, адже з них готують страви до свого столу, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили подробиці.

Фіксується суттєве підвищення цін на тепличні помідори. Основна причина подорожчання — дефіцит продуктів у Одесі, який виник у зв’язку із завершенням сезону вирощування цієї продукції.

Після завершення основного сезону збирання помідорів кількість овочів на українському ринку значно скоротилася. Це призвело до обмеженої пропозиції та, відповідно, зростання цін. Окрім сезонного чинника, на ситуацію також впливають складні погодні умови та підвищення витрат на вирощування, що ускладнює стабільне постачання свіжої продукції з теплиць.

Покупцям доводиться платити значно більше за звичний продукт як у торговельних мережах, так і на ринках. Для виробників така ситуація відкриває можливість отримання вищих доходів, однак водночас створює ризики зниження попиту, оскільки частина населення може відмовлятися від купівлі через надто високу вартість овочів.

На внутрішньому ринку також фіксується помітне зростання цін на тепличні огірки. Подорожчання зумовлене дефіцитом продукції в окремих регіонах країни, що у поєднанні зі стабільно високим попитом з боку роздрібних торговельних мереж формує передумови для подальшого підвищення вартості в цьому сегменті.

Фахівці пов’язують таку динаміку насамперед зі скороченням пропозиції. Після завершення основного сезону вирощування тепличних овочів обсяги продукції, доступної на внутрішньому ринку, суттєво зменшилися. За умов обмежених поставок продавці змушені переглядати відпускні ціни у бік зростання, намагаючись збалансувати попит і наявну пропозицію.

