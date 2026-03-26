Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що наші дони не могли випадково полетіти до Литви, Латвії та Естонії, очевидно, що це справа рук росіян, які давно планують напад на країни Балтії.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, росіяни вирішили влаштувати війну на весь Балтійський регіон, надіславши наші дрони спочатку до Литви, а потім ще й до Латвії та Естонії. Поки що, зазначає він, триває розслідування, але прямих претензій щодо цього від Литви, Латвії та Естонії не прозвучало.

«росіяни розпочали операцію під чужим прапором проти Естонії, Латвії та Литви. Говорили останніми тижнями про те, що росіяни готуються напасти на Нарву, була карта у виданні Bild, за якими напрямками планує напад російська армія на Латвію, Литву та Естонію. Я весь час знаю, що вони це планують, але я не був упевнений, що це буде зараз. Але, схоже, мають рацію ті, хто стверджують, що це все планується не просто абстрактно, а прямо ось найближчим часом, раз вони вже почали удари дронами», – коментує Михайло Шейтельман.

Як він стверджує, росіяни садять РЕБами українські дрони, перешивають і спрямовують їх далі. Адже, пояснює експерт, в Естонії дрон прилетів не просто кудись, а саме в електростанцію, тобто його треба було запрограмувати, а ССО України не зійшли з розуму і не планують нападати на країни Балтії, тому це, безперечно, зробили росіяни.

«Розслідування не складне, воно все доведе, бо розвідка є, супутники є у всіх. Американці мають супутники, а Латвія, Литва та Естонія – члени НАТО, доступ до супутників отримають і з'ясують, що ці дрони запускали росіяни. росіяни посадили наші дрони РЕБом і запускали їх по Латвії, Литві та Естонії. Але, на жаль, це може бути початком чогось значно серйознішого», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Томенко пояснив, що розпочавши війну проти Ірану, Трамп зробив подарунок путіну.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив, чому ЄС відкладає відмову від російської нафти.