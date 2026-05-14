Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що росія поводиться в переговорах з Україною так само, як Іран – зі США, тільки ми не можемо відповідати так само різко, як Трамп, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, іноді дуже хочеться відчути себе Трампом, але не через золоті статуї, а щоб мати можливість сказати, що це слабке перемир'я. Як заявив Трамп, розповідає він, Іран надіслав США не мирний план із 14 пунктів, а шматок сміття, яке той навіть не дочитав, а перемир'я це одне з найслабших. За словами експерта, у нас усе так само, але відповісти так, як Трамп, ми не можемо.

«У нас по суті все те саме. Договори нам надсилають – такі же шматки сміття, де щоразу кажуть подарувати їм наші території, наказують, куди нам вступати, куди нам не вступати. Тобто такі ж абсолютно дурні договори надсилає нам росія з Віткоффом, як Іран надсилає Трампу. Так, звичайно, і нам так само хочеться їх послати. Перемир'я з росією так само не варте виїденого яйця, як перемир'я Трампа з Іраном», – стверджує Михайло Шейтельман.

За словами Трампа, додає експерт, перемир'я з Іраном слабке, воно ось-ось зламається, а нашому перемир'ю з рф навіть ламатися не знадобилося, росіяни чекали, коли воно закінчиться, і відразу почали обстрілювати українські міста.

«Вони не витримали, їм так хочеться вбивати. Це як алкоголіки, які трясуться над чаркою. Зараз уже 12, я зможу випити. Я бачив цих алкашів у Радянському Союзі біля магазину, коли об 11-й він відкривався, руки тремтять, а вони: «Дай пляшечку». Ось і росіяни: «Дайте ми вже вб'ємо когось». Ось і закінчилося це перемир'я. І росіяни вдарили з усіх стволів і з усіх калібрів. Якщо ви думаєте, що лише снарядами, то взагалі ні. Подивіться, вони готувалися. Всі ці миротворчі промови путіна про те, як він прагне миру, як йому потрібний Шредер… Тільки Шередера не вистачає для миру», – коментує Михайло Шейтельман.

