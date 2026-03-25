Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, чому з плану Єврокомісії зникла пропозиція повної відмови ЄС від російської нафти до 2027 року, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Оприлюднення цієї ініціативи, попередньо запланованої на 15 квітня, перенесене на невизначений термін. Згідно з оновленими документами презентації, цього плану немає у графіку Єврокомісії щонайменше до кінця травня», – зазначає Олександр Мусієнко.

Тобто, підкреслює він, тиждень-два пройшло з підвищенням цін на бензин і дизель і одразу європейці захотіли побігти до росії. До того ж, додає експерт, США відхрестились від кредиту Україні на 90 млрд євро, кажуть, не мають впливу, а Орбан їм дуже симпатичний, але незрозуміло, чому вони не хочуть натиснути на Угорщину, а тепер ще й самі європейці захотіли російську нафту.

«Ні, цього не буде просто через те, що росія не зможе виконувати свої зобов'язання. І тому шукайте інших, домовляйтесь з Іраном. От з Іраном же можна домовитися. Іран пропонує ж формулу, що платіть додатково і будуть іти кораблі. Кажете, що Трамп не правий – домовляйтесь з Іраном, щоб пропустив катарські кораблі, які будуть газ і нафту везти у Європу. Все, як на мене. Іран демонструє, що це зараз є можливим, так давайте це робити», – пояснює Олександр Мусієнко.

До того ж, нагадує експерт, у нас в умовах війни працює зерновий коридор, попри російські атаки, тому можна знайти вихід, забувши про російську нафту.

