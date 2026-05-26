Про це він розповів у своєму блозі.

«Ми п'ятий рік воюємо, і перший візит до України. Але не з її вини. Я впевнений, що вона хотіла б приїхати й раніше, але тоді ми ще не були готові. Тоді в нас були, очевидно, певні надії, були сепаратні переговори з Лукашенком. Я в це вірю. Але ми зробили вибір, що робитимемо далі: цяцькатися з Лукашенком, шукати з ним якісь компроміси, сепаратні мири чи зробити рішучу ставку на законно обрану президентку Білорусі Світлану Тихановську. Інакше ми б її не запрошували на офіційному рівні», – пояснює Михайло Шейтельман.

У відповідь на пропозицію Лукашенка зустрітися із Зеленським, розповідає він, Сибіга заявив, що це дуже дивно, адже нам є з ким обговорювати всі питання щодо Білорусі. Тобто, констатує експерт, йшлося про Тихановську, нехай її президенткою не називають, але визнають, а Лукашенко – самозванець, нема чого з ним зустрічатися, його доля – арешт на підставі того, що з території Білорусі в Україну зайшли російські війська.

«Мені здається, що сьогодні у нас у Генштабі і на найвищому політичному рівні розглядається варіант превентивного удару по Білорусі. Я маю на увазі не дрони по Мозирському НПЗ, а захід ЗСУ на територію Білорусі. Я не стверджую, що цей план обов'язково буде реалізовано, але припускаю, що він є. І тому ми запрошуємо Тихановську. І тому так жорстко розмовляємо із Лукашенком. Тому ми так відверто говоримо, що Лукашенко готує на нас напад», – розмірковує Михайло Шейтельман.

росіяни, констатує він, серйозно замислюються, щоб внести перелом у війну тим, щоб розпочати наступ з Білорусі, і ми також можемо так зробити. Тим паче, додає експерт, що російських військ там поки що не багато, а от наших – так, бо невідомо, що спаде на думку Лукашенко. А щодо законних підстав, пояснює він, то Тихановська, будучи законною президенткою, може попросити Україну ввести війська для підтримки конституційного порядку в Білорусі, і Україна відгукнеться, адже 2022 року з Білорусі зайшли війська рф.

